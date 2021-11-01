Когнитивно поведенческий подход к индивидуации личности не является психоаналитическим анализом или психотерапией и восходит к стремлению личностной самореализации через самонаблюдение и исправление искажений в вербально-эмоциональном поле создания картины мира.

Когнитивные способности выраженные как в навыках и талантнастях так и расстройствах и нарушениях - это индивидуальное отношение личности к самоидентификации через наблюдение аффективных реакций и мышечных рефлексов, вербализации и мифов, эмоций и ощущений, оказывающих влияние на поведение и сущностную трансформацию.

Внимание! Автор потерял Эго и у проекта отсутствует концепция монетизации. Я не предоставляет платных услуг, если близки взгляды, просто пиши, Я ответит. Все что Я скажет: "- Наблюдай за дыханием, остальное развернется самостоятельно, в том направлении которое Я предначертано”. Не задавай вопросов и не отвечай на них. Помни, Друг: "- Власть - это Жизнь! Спокойствие - это Здоровье! Любовь - это Болезнь! Слабость - это Смерть!"