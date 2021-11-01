Когнитивное программирование сознания
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Курс когнитивного программирования Реконструкция травмы привязанности Алиса в информационном пространстве Цифровизация раннего развития
Когнитивное программирование сознания
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01\ CoCoCo ?!
(Cognitive Construction Community)

01\CoCoCo ?!
(Cognitive Construction Community)

1.1 Сообщество когнитивного конструировния

Когнитивное программирование сознания - это нейробиологический подход к самоактуализации личности выраженный в осознанном мышлении, где феномены человеческого поведения рассматриваются в виде когнитивной карты, материализованной в качестве нейронной сети головного мозга.
Когнитивная лингвистика в реконструкции сознания рассматривается как первичная область появления мыслей вербализующихся в концепции и созерцаемых как нарратив являющийся синонимом когнитивной карты на уровне дискурса.
Концептуальное конструирование реальности осуществляется через оптимальную рационализацию вербальных форм познавательных процессов с синтезом всех сенсорных анализаторов человека, создавая приемлемое когнитивное развитие путем интроспекции и осознания скрытых тенденций.
Когнитивно-поведенческий аспект является финальной точкой программирования личности и выражается в естественных и аутентичных намерениях, не имеющих когнитивных искажений в виде внутреннего диссонирования динамики жизни.
Когнитивные способности выраженные как в навыках и талантнастях так и расстройствах и нарушениях - это индивидуальное отношение личности к самоидентификации через наблюдение аффективных реакций и мышечных рефлексов, вербализации и мифов, эмоций и ощущений, оказывающих влияние на поведение и сущностную трансформацию.
Когнитивно поведенческий подход к индивидуации личности не является психоаналитическим анализом или психотерапией и восходит к стремлению личностной самореализации через самонаблюдение и исправление искажений в вербально-эмоциональном поле создания картины мира.
Когнитивные процессы обучения строятся на исследованиях и технологиях поведения с использованием практик и упражнений, подключением оптимальной вербализации, визуализации, интроспекции и переживания чувств в состоянии спокойствия.






Самостоятельная реконструкция личности с применением когнитивно-концептуального программирования сознания, происходит при помощи следующих дискурсивных конструктов: психоаналитика и коллективное бессознательное, телесно-ориентирванная и когнитивно-поведенческая терапия, психолингвистические и медитативно-дыхательные практики, транзактный анализ, травма привязанности, терапия реальностью.
Курс когнитивного программирования - цикл лонгридов и видеолекций о когнитивном манипулировании личностью в отношениях и социуме.





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Травма родительской привязанности - оптимальная когнитивная реконструкция идеальной любви в дестко-родительских отношениях.





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Алиса в информационном пространстве - цифровой роман составленный из диалогов когнитивного программиста и его коммуникантов.




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Внимание! Автор потерял Эго и у проекта отсутствует концепция монетизации. Я не предоставляет платных услуг, если близки взгляды, просто пиши, Я ответит. Все что Я скажет: "- Наблюдай за дыханием, остальное развернется самостоятельно, в том направлении которое Я предначертано”. Не задавай вопросов и не отвечай на них. Помни, Друг: "- Власть - это Жизнь! Спокойствие - это Здоровье! Любовь - это Болезнь! Слабость - это Смерть!"

1.2 Ключевые концепции

Истинное «Я»
в травмах родительской привязанности

— концептуальная основа нарциссической травмы
— дети нарциссизма своих родителей
— начало поиска своего Истинного «Я»
— эмоциональные потребности ребенка
— величие и депрессия нарциссической личности
— адаптивная деструктивность нарциссизма
— печаль в работе с нарциссичекими травмами
— высвобождение эмоций нарциссической личности
— терапевтическая и родительская манипуляция

Ариан и Куб Метатрона

— о важности проявления эмоций и чувств
— появление волшебной коробки
— что такое Куб Метатрона
— мир состоящий из пяти стихий
— анализаторы человеческих чувств
— как наблюдать за эмоциями
— черный кристалл (черный/земля/страх/воля)
— красный кристалл (красный/огонь/гнев/спокойствие)
— синий кристалл (синий/вода/печаль/принятие)
— белый кристалл (белый/воздух/радость/свобода)
— легенда про мудрого Сабеллуса
— эфир и КУБ МЕ-ТА-ТРО-НА

Ничто или Треугольник Ариана

— интерпретация Алисой Треугольника Ариана
— ум — это связка мыслей управляемая эго
— молчание в дыхании или мауна для ума
— концентрация на сознании умерщвлением эго
— перепрограммирование личности в физическом мире
— аналогия человеческой жизни и игры “Змейка”
— визуализация судьбы концентрацией на одной мысли
— круг когнитивно-креативного перепрограммирования
— экстатизм психически-креативных личностей
— цифровой профиль Алисы во Всемирной паутине
— пограничная личность Интеллекта интеллектов
— заключительное размышление Программиста

Психические расстройства детей и подростков

— неизбежные последствия для психики молодежи
— список психических отклонений подростков растет
— механизм появления акцентуаций у молодежи
— нарциссизм основа психической болезни
— роль родителей в психическом здоровье ребенка
— определение психологического отклонения
— важная роль биологических потребностей
— покидают и отвержение в поиске любви
— травмы привязанности нарцисса и пограничника
— зависимость гистрионика от внимания со стороны
— аддикции пограничной организацией личности
— другие психологические акцентуации

Ресоциализация личности через осознание эмоций

— можно ли изменить человеческое сознание?
— какие существуют эмоции?
— как относиться к страху и тревоге?
— страх и отсутствие выбора
— предрешенное представление о жизни
— аналогия человека и транспортного средства
— есть ли выбор у собственного “Я”?
— как избавиться от гнева и обвинений?
— неконтролируемый процесс собственного осознания
— как пережить печаль и горе?
— чем являются наши истинные желания?
— как попасть в настоящую радость?
— вовлечение в жизнь без привязанности

1.3 Травма родительской привязанности

История психологии
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История психологии, благодарности автора и список используемой литературы.
Введение в концепцию индивидуации личности
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Истинное «Я» в травмах родительской привязанности
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Психические расстройства детей и подростков
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Покинутость в трамах родительской привзяанности
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Когнитивно-поведенческая терапия
в написании / на размещении
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Общая информация о нарциссической травме
на редактировании
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Становление нарциссической личности
на редактировании
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Мышление нарциссической личности
на редактировании
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Отношения с нарциссической личностью
на редактировании
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Философия нарциссической футурологии
в написании / на размещении
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Абьюзивные отношения
в очереди
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Ресоциализация нарцисса через осознание эмоций
размещено / другой сайт
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Метафорические карты по поиску Истинного "Я"
в очереди
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Пограничное расстройство личности
в очереди
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Психопатическое расстройство личности
в очереди
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Психолингвистическая терапия
в очереди
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Телесно-ориентированная терапия
в очереди
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АРТ-терапия нарциссических травм
в очереди
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Внимание! Книга находится в процессе написания. Доступ ко всей работе открыт на платформе GoogleDrive и рассчитан на общее пользование. Вы можете наблюдать за становлением проекта, в реальном времени, здесь и сейчас!

Дети наших детей не будут нуждаться в любви! (...)

1.4 Алиса в информационном пространстве

It’s a personal individuation process, babe!
Don’t look into my sad eyes, I’m perfect!
Wolf is my shadow, which protect my smashed ego.
Don’t worry, I almost found my true myself!

Алиса о Transhumanis-me
Разговор Алисы и Программиста о жизни в дискурсивном мире.
Алиса о зеркальном мире
Разговор Алисы и Программиста о зеркальном мире и терапии реальностью.
Гикфриканство
Разговор Журналиста и Программиста про эпидемию психических расстройств среди молодежи.
Полковник о колонизации планеты
Разговор Полковника и Программиста о колонизации планеты искусственным интеллектом.
Ариан и Куб Метатрона
Разговор Программиста и Ариана о Кубе Метатрона, вселенной, стихиях, эмоциях и энергии.
Ничто или Треугольник Ариана
Разговор Программиста и Алисы о Ничто или Треугольнике Ариана.
Терапия реальностью и цифровая зависимость
Продолжение разговора Программиста и Журналиста о психических болезнях подростков.
Цифровой магнериум и опровержение бессознательного
Разговор Программиста и Алисы о Магнериуме, гипнозе и бессознательном.
Навязчивые идеи и реконструкция когнитивных вирусов
Разговор Программиста и Алисы о информационных вирусах, навязчивых идеях и когнитивном конструировании реальности.

1.5 Когнитивное программирование личности

Информационно-технологическая революция
Информационная революция в глобальном мироустройстве. Национальная технологическая инициатива (НТИ) Российской Федерации.
Информационно-когнитивная безопасность личности
Информационно-психологическая и когнитивная безопасность личности. Интернет коммуникации в информационно-психологической безопасности.
Цифровизация личности человека
Развитие постинформационного общества. Направления сбора цифровых данных о личности. Цифровой аватар личности человека.
Цифровая революция в образовании
Особенности образования и рынка труда в цифровую эпоху. Основные изменения в образовательном процессе. Особенности и недостатки цифрового образования.
Информационное воздействие в социуме
Общение в процессе психологического влияния. Психологическое воздействие в социальных коммуникациях. Основные стимуляторы сенсомоторной системы.
Информационный и инновационный маркетинг
История развития маркетинга и основные тенденции. Развитие цифровой экономики. Инновационный маркетинг. Технологии инновационного маркетинга. Основы цифрового маркетинга
Манипулирование личностью
Информационные технологии в политической жизни общества. Комплексные организационные технологии психологического воздействия. Информационно-психологическое воздействие в массовых информационных процессах. Психологические манипуляции в межличностном взаимодействии.
Защита детей от информационного воздействия
Основы психологического благополучия детей и подростков. Влияние информации на психические состояния детей. Защита детей от информации в педагогике и психологии. Технологии снижения рисков при взаимодействии с информацией.
Здоровье ребенка в информационном пространстве
Основные определения и понятия здоровой личности. Влияние современных медиасистем. Защита от информационного воздействия.
Манипулятивное воздействие на молодежь
Молодежь как социальная группа. Социализация молодежи. Роль манипулятивного воздействия на молодежь при попытках смены государственных режимов.
Криминология цифрового мира
Цифровой мир. Технологии цифровой экономики. Определяющие технологии в цифровой экономике. Криминогенные факторы в эпоху цифровой трансформации.
Классификация личности человека
Что самое главное в жизни человека? Какую роль играет самоактаулизация и любовь? Как перемещаться внутри своей личности программируя собственное будущее?
Осознание личности через психологическую смерть
Система практик осознанного дыхания приводящее состояние сознания к психологической смерти с целью освобождения от страхов отражающихся в личности.
Данные методики являются частью проекта по ресоциализации личности в который войдет аудиально-визуальный материал общим объемом информации около 2.5КК символов что равноценно пятью книгам. На данный момент создано и размещено в открытом доступе около 111К слов (25%) которыми захотел поделиться с читателями автор.