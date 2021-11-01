Истинное «Я»
в травмах родительской привязанности
— концептуальная основа нарциссической травмы
— дети нарциссизма своих родителей
— начало поиска своего Истинного «Я»
— эмоциональные потребности ребенка
— величие и депрессия нарциссической личности
— адаптивная деструктивность нарциссизма
— печаль в работе с нарциссичекими травмами
— высвобождение эмоций нарциссической личности
— терапевтическая и родительская манипуляция
— о важности проявления эмоций и чувств
— появление волшебной коробки
— что такое Куб Метатрона
— мир состоящий из пяти стихий
— анализаторы человеческих чувств
— как наблюдать за эмоциями
— черный кристалл (черный/земля/страх/воля)
— красный кристалл (красный/огонь/гнев/спокойствие)
— синий кристалл (синий/вода/печаль/принятие)
— белый кристалл (белый/воздух/радость/свобода)
— легенда про мудрого Сабеллуса
— эфир и КУБ МЕ-ТА-ТРО-НА
— интерпретация Алисой Треугольника Ариана
— ум — это связка мыслей управляемая эго
— молчание в дыхании или мауна для ума
— концентрация на сознании умерщвлением эго
— перепрограммирование личности в физическом мире
— аналогия человеческой жизни и игры “Змейка”
— визуализация судьбы концентрацией на одной мысли
— круг когнитивно-креативного перепрограммирования
— экстатизм психически-креативных личностей
— цифровой профиль Алисы во Всемирной паутине
— пограничная личность Интеллекта интеллектов
— заключительное размышление Программиста
Психические расстройства детей и подростков
— неизбежные последствия для психики молодежи
— список психических отклонений подростков растет
— механизм появления акцентуаций у молодежи
— нарциссизм основа психической болезни
— роль родителей в психическом здоровье ребенка
— определение психологического отклонения
— важная роль биологических потребностей
— покидают и отвержение в поиске любви
— травмы привязанности нарцисса и пограничника
— зависимость гистрионика от внимания со стороны
— аддикции пограничной организацией личности
— другие психологические акцентуации
Ресоциализация личности через осознание эмоций
— можно ли изменить человеческое сознание?
— какие существуют эмоции?
— как относиться к страху и тревоге?
— страх и отсутствие выбора
— предрешенное представление о жизни
— аналогия человека и транспортного средства
— есть ли выбор у собственного “Я”?
— как избавиться от гнева и обвинений?
— неконтролируемый процесс собственного осознания
— как пережить печаль и горе?
— чем являются наши истинные желания?
— как попасть в настоящую радость?
— вовлечение в жизнь без привязанности
Внимание! Книга находится в процессе написания. Доступ ко всей работе открыт на платформе GoogleDrive и рассчитан на общее пользование. Вы можете наблюдать за становлением проекта, в реальном времени, здесь и сейчас!
It’s a personal individuation process, babe!
Don’t look into my sad eyes, I’m perfect!
Wolf is my shadow, which protect my smashed ego.
Don’t worry, I almost found my true myself!