01\ Когнитивно-поведенческая терапия

Самокритичность. Страх оказаться глупым и что-то не понимающим при наличии высоких интеллектуальных способностей.
Покинутость. Тревога остаться без важных людей и их эмоциональной поддержки или физической защиты.
Мнительность. Отсутствие ощущения устойчивости во взаимодействии с людьми и ожидание предательства.
Занудность. Саркастичное и уязвленное отношение к незнакомым людям и их деятельности.
Недостаточность. Беспокойство о неудовлетворении внутренних эмоциональных потребностей в нужный момент.
Дефицитарность. Искаженное и преследующее представление о своих реальных качествах и их неполноценности.
Отчужденность. Высокий уровень отстраненности от мира и отрицание принадлежности к нему и человечеству.
Беспомощность. Волнительное представление о повседневных обязанностях и возможности справиться с ними в одиночку.
Катастрофичность. Преувеличенное опасение о надвигающихся угрозах со стороны людей и внешних объектах.
Привязанность. Чрезмерная вовлеченность в близость со значимыми другими в ущерб собственной индивидуальности.
Беспросветность. Наинеудачное представление о собственных достижениях и ожидание полного провала.
Мегаламоничность. Вера в собственное превосходство и стремление к контролю за процессами социального взаимодействия.
Аффективность. Крайняя степень реагирования не соответствующая стимулированию.
Покорность. Подавление индивидуальных потребностей в выражении эмоций, предпочтений и желаний.
Жертвенность. Добровольное удовлетворение потребностей других с отказом от собственной жизни.
Признанность. Акцентирование своей персоны на внешности, материальном положении и значимости в обществе.
Обреченность. Фокусировка на негативных аспектах жизни с отрицанием оптимистичного и позитивного спектра.
Сдержанность. Торможение спонтанных эмоций и действий вплоть до полного ограничения.
Самокритичность. Ригидное стремление к совершенству и озабоченность собственной эффективностью.
Репрессивность. Убежденность в необходимости подвергать других наказаниям за совершенные ошибки.