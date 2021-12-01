01\ Когнитивно-поведенческая терапия

Самокритичность. Страх оказаться глупым и что-то не понимающим при наличии высоких интеллектуальных способностей.

Покинутость. Тревога остаться без важных людей и их эмоциональной поддержки или физической защиты.

Мнительность. Отсутствие ощущения устойчивости во взаимодействии с людьми и ожидание предательства.

Занудность. Саркастичное и уязвленное отношение к незнакомым людям и их деятельности.

Недостаточность. Беспокойство о неудовлетворении внутренних эмоциональных потребностей в нужный момент.

Дефицитарность. Искаженное и преследующее представление о своих реальных качествах и их неполноценности.

Отчужденность. Высокий уровень отстраненности от мира и отрицание принадлежности к нему и человечеству.

Беспомощность. Волнительное представление о повседневных обязанностях и возможности справиться с ними в одиночку.

Катастрофичность. Преувеличенное опасение о надвигающихся угрозах со стороны людей и внешних объектах.

Привязанность. Чрезмерная вовлеченность в близость со значимыми другими в ущерб собственной индивидуальности.

Беспросветность. Наинеудачное представление о собственных достижениях и ожидание полного провала.

Мегаламоничность. Вера в собственное превосходство и стремление к контролю за процессами социального взаимодействия.

Аффективность. Крайняя степень реагирования не соответствующая стимулированию.

Покорность. Подавление индивидуальных потребностей в выражении эмоций, предпочтений и желаний.

Жертвенность. Добровольное удовлетворение потребностей других с отказом от собственной жизни.

Признанность. Акцентирование своей персоны на внешности, материальном положении и значимости в обществе.

Обреченность. Фокусировка на негативных аспектах жизни с отрицанием оптимистичного и позитивного спектра.

Сдержанность. Торможение спонтанных эмоций и действий вплоть до полного ограничения.

Самокритичность. Ригидное стремление к совершенству и озабоченность собственной эффективностью.

Репрессивность. Убежденность в необходимости подвергать других наказаниям за совершенные ошибки.