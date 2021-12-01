Когнитивно-поведенческая терапия нарциссической травмы — Когнитивное программирование сознания
[ CoCoCo! ]
[ WHO AM I ?! ]
[ Инфоэкты ]
Курс когнитивного программирования Реконструкция травмы привязанности Алиса в информационном пространстве Цифровизация раннего развития
Когнитивно-поведенческая терапия нарциссической травмы
Страница автора

01\ Когнитивно-поведенческая терапия

01\Когнитивно-поведенческая терапия

1.1 Когнитивные карты нарциссических травм

Действия человека произрастают из эмоций, возникающих из мышления. Основа построения когнитивных карт в качестве нейронных сетей, является основоположной системой взаимодействия с собой, социумом и миром. Их повторяемость и интенсивность воздействия, способно создать петляемое поведение в котором нарциссическая личность снова и снова использует одинаковые шаблоны дезадаптационных действий и поступков.
Запечатление объектов и связанных с ними событий, воспринимается как индивидуальная система когнитивных карт, в которых с необихевиористской точки зрения стимул создавал реакцию, но ее качество и сила зависела от психофизической индивидуальности и общественной парадигмы мышления.
Один и тот же предмет, слово, жест, поступок может быть интерпретирован неограниченным количеством способов, а накопленные ранее реакции и дискурсивно-концептуальный контекст лишь усложняет процесс коммуникации.
Человеку с нарциссической травмой приходится в течении жизни использовать одни и те же деструктивные когнитивные карты и именно это делает его по-настоящему несчастным. Он чувствует что находится в замкнутом кругу и хотел бы выбраться из шаблонного мышления, а в некоторых случаях становится осознанным и функциональным нарциссом.
Независимо от возможностей ребенка он выбирает самые приемлемые и доступные способы коммуникации, основываясь на существующей в его сознании концептуальности. На одной стороне стоит его физическая возможность исследования мира и способов управления им, а на другой его языковая структура и вербальное объяснение мироустройства.
Ребенок дошкольного возраста обладает ограниченным объемом концепций и может различать родственников, оставаться в общении с няней, играть с другими детьми на детской площадке под присмотром родителей, а в некоторых случаях эффективно использовать спортивные расширения в виде коньков, велосипеда и прочего.
Эти когнитивные карты гораздо сложнее чем приучение к горшку, прием пищи и отход ко сну, но еще совсем примитивные относительно знаний об отношениях, семьи, деторождении, государстве и даже о принципах построения привязанности между собой и людьми, которые находятся рядом во время взросления.
Запечатление физических когнитивных карт в сензитивном периоде развития ребенка имеют ядерную скорость, поэтому он способен освоить ряд навыков быстро и легко в отличии от подростков и тем более взрослых. Также легко ребенок осваивает деструктивные способы взаимодействия наблюдаемые между родителями. Уровень их соблазнения и принятия, провоцирует их навсегда отказаться от своих эмоций, и начать проживать фантазию жизни своих близких.
Когнитивные карты нарциссической личности - это усвоенные шаблоны проявления деструктивных эмоций и поведения, которые были запечатлены в раннем возрасте при взаимодействии с другими людьми. Учитывая различный концептуальный уровень между взрослым, выражающим деструктивные чувства и поведение по отношению к другим и ребенку, у последнего нет представления о том что на самом деле происходит по мнению взрослого, которого даже он сам в себе, понять не может.
Ребенок усваивает эмоции аналитическим способом, через невербальное вчувствования и запечатлевает их без создания концепций об этом, он принимает в качестве интроектов дезадаптивное поведение и все это будет повторять когда вырастет. Поскольку ребенок перенимает только эмоции и поведение в виде фактов, то не способен их объяснить, почему он так себя ведет и что при этом чувствует.
Когнитивные карты человека с нарциссической личностью проявляются во время взаимодействия с собой, обществом и миром. Незначительный стимул может стать мощнейшим триггером чтобы нарцисс автоматически подключил свою самозащиту и минуя мышление сразу начал проявлять деструктивные эмоции и поведение запечатленное в детстве. При этом его характер и динамика жизни в значительной степени влияет на уровень деструктивности и может быть как сильно завышен по сравнению с родительскими интроектами, так и понижен в связи с их осознанием.
Основная задача нарцисса в когнитивно-поведенческой терапии - отлавливать все эмоции и включающее их поведение и возвращать их в мышление, до полного осознания. Впервые нарциссическая личность может осознать свое токсичное поведение которое было много лет назад, потом все ближе к настоящему и через какое-то время запрограммированное поведение можно будет ощутить сразу после его проявления, а в самом лучшем случае не запустить эмоциональный аппарат, и сразу же отправить стимул и его когнитивную карту на обзор в сознание.

1.2 Когнитивные карты нарциссических травм

Самокритичность. Страх оказаться глупым и что-то не понимающим при наличии высоких интеллектуальных способностей.
Покинутость. Тревога остаться без важных людей и их эмоциональной поддержки или физической защиты.
Мнительность. Отсутствие ощущения устойчивости во взаимодействии с людьми и ожидание предательства.
Занудность. Саркастичное и уязвленное отношение к незнакомым людям и их деятельности.
Недостаточность. Беспокойство о неудовлетворении внутренних эмоциональных потребностей в нужный момент.
Дефицитарность. Искаженное и преследующее представление о своих реальных качествах и их неполноценности.
Отчужденность. Высокий уровень отстраненности от мира и отрицание принадлежности к нему и человечеству.
Беспомощность. Волнительное представление о повседневных обязанностях и возможности справиться с ними в одиночку.
Катастрофичность. Преувеличенное опасение о надвигающихся угрозах со стороны людей и внешних объектах.
Привязанность. Чрезмерная вовлеченность в близость со значимыми другими в ущерб собственной индивидуальности.
Беспросветность. Наинеудачное представление о собственных достижениях и ожидание полного провала.
Мегаламоничность. Вера в собственное превосходство и стремление к контролю за процессами социального взаимодействия.
Аффективность. Крайняя степень реагирования не соответствующая стимулированию.
Покорность. Подавление индивидуальных потребностей в выражении эмоций, предпочтений и желаний.
Жертвенность. Добровольное удовлетворение потребностей других с отказом от собственной жизни.
Признанность. Акцентирование своей персоны на внешности, материальном положении и значимости в обществе.
Обреченность. Фокусировка на негативных аспектах жизни с отрицанием оптимистичного и позитивного спектра.
Сдержанность. Торможение спонтанных эмоций и действий вплоть до полного ограничения.
Самокритичность. Ригидное стремление к совершенству и озабоченность собственной эффективностью.
Репрессивность. Убежденность в необходимости подвергать других наказаниям за совершенные ошибки.

1.3 Концепция автоматических мыслей

Человек является проводником мыслей, которые запускают эмоции и вызывают чувства и волю к действиям. Даже мимолетные мысли могут вызвать бурю эмоций, а намеренное удержание внимания и концентрация на одной единственной мысли может иметь духовно-просветительские способности к катарсическим состоянием и переживаниям Самости.
События которые мы наблюдаем не имеют эмоционального содержания и каждый индивидуально интерпретирует происходящие вокруг события, опираясь на свой предыдущий опыт с предъявляемыми объектами и ситуациями.
Когда нарцисс пребывает в ярости или глубокой депрессии, даже незначительное событие и тем более уязвление его самооценки приводит к аффективному реагированию в котором вызванное событие запускает обсессивно-компульсивную мысль негативного спектра, и доводит ее до уровня бредовых идей и фантазий.
В процессе перманентного негативного стимулирования создается обратная связь, в котором чувство активирует событие и возвращается обратно, болезненные ощущения нарастают и вызывают еще более отрицательные мысли приводящие к депрессивным состояниям сознания.
Интенсивные чувства страха, гнева, или радости, вызываемые мыслями, выражаются через физическое тело в виде ускорения процессов сердцебиения, учащения дыхания, увеличения потоотделения, сокращении или расширении кровеносных сосудов. Печальные мысли и депрессивные состояния могут вызывать слабость, психосоматические расстройства, тошноту и апатию.
Автоматические мысли отражают очень сильные эмоции и разгоняя их погружают человека в депрессивное состояние. Такие мысли незаметны и совершенно естественны, а образ мышления личности состоит из особых шаблонов и ярлыков которые он навешивает на любое проявление чувств.
Внутренний диалог и его рефлексия создает мышление превращающееся в эмоции, а потом и в действия. Человек использует интерпретацию мыслей исходя из системы кодирования представленной концепциями. Знание о концептуальности ощущений создает основу для собственного понимания знаков, символов и мыслей, создавая необходимые ощущения и поведение.

1.4 Философия автоматических мыслей

Человеческий опыт - это бинарная система в которой существует две полярности: «да/нет» или «хорошо/плохо». Мы тянемся к положительным стимулам и повторяем поведение для получения вознаграждения и отстраняемся от негативных стимулов создающих дискомфорт.
Мышление происходит автоматически, но работает оно быстрее осознания мыслей, не говоря уже о вызванных ими чувствами и тем более действиями. Каждый миг времени происходит выбор между «да» и «нет», просто человеческое сознание имеет возможность ощущать время в виде происходящего процесса, наблюдая его активность. Постоянный процесс выбора создает личность которую сознание наблюдает в себе и в воображаемых других.
Никаких других на самом деле не существует, если человек не видит что-то в данный момент этого для него нет, он может представить кто живет в соседнем городе, но города этого нет пока он его не видит, и это будет что-то другое и не соответствующее представлениям.
Сознание - это отражение того что есть здесь и сейчас, прошлое это набор фотокарточек, большая часть которых потерялась в бессознательном, а будущее это фантазия, хоть и основанная на архиве, но непредсказуемая.
Программное обеспечение сознания - это не только язык, а какие он имеет между символами взаимосвязи. Набор мыслей и связанных с ними эмоций и действий относящихся к окружающим объектам, их фотосъемка и архивирование, происходит по уникальному алгоритму связанному как с качеством носителя информации так и с доступа к ней. Включая особенность сензитивного периода в котором происходит ядерное поглощение смыслов и наслаивание поверх каждой предыдущей картины мира.
Человеческое сознание - это вместилище данных о мыслях, проявленных эмоциях и совершенных поступках зафиксированных в виде чувствования через внешние анализаторы и особенность среды. Личные качества определяют будущее человека с поправками на рефлексию, но к предсказуемому и запрограммированному результату.
Все, от самой мимолетной мысли и аффективной эмоции, до настроений и образа жизни связано с постоянным, нерфелексируемым, но наблюдаемым выбором между “хочу” и “не хочу”. Воля - это рефлексия и осознание причин появления автоматических мыслей, искажающих эмоции и действия личности.
Мысль вызывается, или даже передается через человеческое тело, она просто залетает в сознание и может иметь визуальный образ, звук, запах, реконструкцию событий, а в отсутствие стимулов воображение подкрепляется словами в индивидуальном дискурсе. Человек не порождает мысль, она в нем появляется, он не может от нее избавится, она из бессознательного.
Можно вызвать мысль, сказав что вот личность вызывает травмирующую мысль, выглядит как очередное подтверждение того что мысли автоматичны и связаны с прошлым которое неотрефексировано, но к нему есть доступ, через осознание появления этой мысли.
При разборе человеческого тела или радиоприемника, обнаруживается что говорящего там нет, а сигналы передаются удаленно. Отличие человека от приемника в том что он обладает сознанием и по факту уже проявленной мысли может сделать выводы о ее появлении.
У нарциссических и пограничных организаций личности, а также их травмированном окружении наблюдаемом в комплексном посттравматическом расстройстве, автоматические мысли играют первостепенную роль в сохранении психических функций личности.

1.5 Типы автоматических мыслей

Повторяемость
Когнитивно простые мысли оформленные в нескольких словах и обсессивно повторяющиеся увеличивая напряжение и внушая характеризующие эти слова события. Может выражаться в качестве флешбеков любых анализаторов от вкуса и слуха, запаха и осязания, мышления и воображения.
Уверенность
Автоматические мысли в силу своей привычности и неосознанности воспринимаются как реальные и вызывают большое доверие. Между тем мысли и фантазии не являются окружающим материальным миром и до их осознания и прекращения носят деструктивный характер действия независимо от дискурса.
Спонтанность
Человек доверят непроизвольным мыслям потому что они проявляются спонтанно и их неожиданность, повторяемость и возникновение способно укрепить в сознание человека мысль что это и является их истинными желаниями, к которым они импульсивно стремятся.
Важность
Мысли человека могут быть направлены лишь в одном направлении - доминантность и прилагающийся к нему чрезмерное потребление и репликация. Внутренний интерпретатор настаивает на долженствовании воспринимать аффективные и произвольные мысли о выживании в качестве истины.
Идиосинкратичность
Любое ощутимое воздействие уникально для каждой отдельной личности и несет индивидуальные, вплоть до полярных, представлений о происходящем. Его оценка происходит исключительно исходя из личного опыта и восстанавливает из памяти что-то свое, эксклюзивное.
Устойчивость
Самопроизвольные мысли является частью теневой личности которая вторгается из бессознательного во внутренний диалог и искажает представление о будущем через обесценивание и преследование. Разрешить возникать автоматическим мыслям - это внушить себе депрессию.
Преверзность
Персона личности захватившая истинную идентичность, описывает другим свой мир, как идеальный и наполненный райской любовью. За внешним фасадом личности прячется очень сложная психологическая конструкция из обесценивающих автоматических мыслей.
Тематичность
Предвосхищая опасность через рефлексию автоматических мыслей личность старается обходить травматические состояния и притягивать позитивные. Под влияниям вспыхивающих в сознании мыслей о страхе происходит циклирование на неудачах, при ярости на озлоблении, а при потери себя на депрессию.
Внушаемость
Непроизвольные мысли закладываются через механизм запечатления и полностью соотносится с информационным полем и его рефлексией в котором находился ребенок. Мысли внушенные через авторитетные источники имеют устойчивую и деструктивную силу воздействия.
Зауженность
Появление мыслей, связанных с основной и самой сложной нарциссической травмой, которая в случае пограничного расстройства обращена к покинутости, в случае с нарциссизмом к отверженности, а в случае психопатии к эмоциональному и физическому насилию.

1.6 Исследование автоматических мыслей

Внутренний диалог при стабильном и уравновешенном интерпретаторе имеет форму ассоциаций, воспоминание о которых приводит травмирование личности и ее переход к защитным механизмом для сохранения психического и физического здоровья.
Исследование произвольно появляющихся мыслей - это возможность останавливать деструктивные внутренние диалоги до того как они масштабируются в сознании. Для того чтобы понять и интернализировать автоматическую мысль необходимо отрефлексировать переживание которое с ним связано.
Найти внутреннюю когнитивную зацепку которая тревожит сознание при попадании в ситуацию сопряженную с травмирующим опытом. Отслеживание мыслей и интерпретация их появления снижают уровень тревоги, страха, гнева, печали и погружения в депрессивное состояние.
Понимание искаженной логики негативно воспринятой ситуации, которая касается детства и имеет примитивную концептуализацию, ретравматизируется в настоящем, кадр за кадром пересматривая травмирующий опыт до исчезновения болезненных ощущений. Устранение автоматических мыслей происходит через фиксацию активирующего их опыта прошлого, создавая на них ярлык связи между стимулом и реакцией, переконцептуализировав и пережив ситуацию утраты.
Автоматические мысли создают боль о том чего у ребенка никогда не было: эмпатичных и принимающих родителей, понимающих и не навязывающих свои нарциссические травмы, безопасное и дружелюбная атмосфера, родитель доверяющий собственному пути ребенка. В то же время произвольные мысли имеют преувеличенное и гипертрофированное представление о том что должны были дать родители и голод по восхищению и идеальной любви невозможно удовлетворить в полной степени.
Осознание мыслей происходит через мысли, их когнитивно-концептуальный смысл, в котором существует способность к их интерпретации. Независимо от понимания написанного, внутренний интерпретатор хочет классифицировать мысли через схематичное и описательное представление о себе самом.
Использование руки в качестве манипулятора управления символами своей личности, активирует большие полушария мозга при выражении всего спектра аффектов, эмоций и чувств в ведении дневника и рисовании. Выражение эмоций начинаются с самого себя, с описания своего Истинного “Я”, как части образа описанного знаками и визуализацией.