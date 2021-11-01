01\ История психологии и благодарности автора

Кроме того автор выражает благодарность за вдохновение исследователю нарциссизма Сэму Вакнину, доктору биологических наук Сергею Вячеславовичу Савельеву, философу Герберту Маршаллу Маклюэну, футурологу Станиславу Герману Лему, зоопсихологу Конраду Захариасу Лоренцу, философам Бенедикту Спинозе, Шри Рамана Махарши и Джозефу Кэмпбеллу, а также своему терапевту и супервайзеру Галине Анатольевне Смирновой, адвайтисту Юрию Менячихину, последователю дзогчен Сергею Кулдину, психологу Петухову Валерию Викторовичу и биологу Дубынину Вячеславу Альбертовичу. Без работ этих и многих других не упомянутых исследователей этот проект не мог быть отражен в полной мере.