История психологии и благодарности автора — Когнитивное программирование сознания
Narciss.Me!
История психологии и благодарности автора
Страница атвора

01\ История психологии и благодарности автора

01\История психологии и благодарности автора

1.1 Список литературы

Психологическому разбору личности чуть более ста лет и его развитие движется в сторону увеличения концептуальных теорий и уменьшения возраста пациентов. Психология получила свое развитие в начале двадцатого века с объяснения процессов биологического размножения и либидо построенной в парадигме психоанализа Зигмунда Фрейда и процессов доминирования в комплексе неполноценности личности Альфреда Адлера.
Это основные потребности человеческого существа которые по сути является лишь запрограммированными способами выживания и относятся к самым ранним формам жизни, а большую находчивость психология начала приобретать в процессе становления магического мышления и архетипизации бессознательно личности в работах Карла Юнга.
Можно возразить что первым психологом является Иван Петрович Павлов и это будет совершенно справедливо, ведь его дискурс не стесняясь использовал Джон Бродес Уотсон впоследствии основатель бихевиоризма и чьи идеи были продолжены в трудах Эдварда Ли Торндайка и Берреса Фредерика Скиннера.
Однако бихевиоризм претендует на науку результаты которой можно измерить, и именно на контроле поведения строятся так называемые сверхдержавы сменяющие друг друга. Бихевиоризм это система социального инжиниринга и она конечно подходит в качестве индивидуального наблюдения за объектом, но его действия детерминированы обществом и эта прекрасная концепция лишь делает попытку объяснения поведения организмов исходя из рефлексов и управления ими, но никак не соприкасается с индивидуальным развитием.
В одном из экспериментов проставленных бихевиористами кошка находилась внутри клетки, а вне, ее ожидала вкусная рыбка. Для ее получения нужно было лишь нажать незаметную педаль и впервые животное страстно металось по клетке и производило это действие случайно. Чем чаще повторялся эксперимент, тем лучше котик осознавал как получить драгоценную приманку.
Проецируя данную ситуацию на человека не сложно представить что каждый из нас находится в клетке и с разной степенью успешности находит педаль открывающую путь к жизни, которая отображена в пище как способе удовлетворить витальные потребности и сохранить жизнь, что по мнению философа семнадцатого века Бенедикта Спинозы является основной задачей любого организма.
В дальнейшем нейробиологи сочли устоявшееся и повторяющееся поведение как когнитивно-нейрональную карту головного мозга которую с каждым годом все сложнее перерисовать и в которой застревает каждая личность, но едва ли это дает разгадку к тому как индивидуальность может хоть немного осчастливить свое существование.
Зигмунд Фрейд начинал с гипнотических сеансов которые до него Франц Антон Месмер включал в свою концепцию животного магнетизма, но можем ли мы опираться на эти труды если их уже посчитали лженаукой. Впрочем и самовнушения Эмиля Куэ были совершенно забыты как и Франц Йозеф Галль пытающийся определить способности по особым чертам черепа, чем очень разозлил имеющих власть и оказался в преследуемых.
Что до советской психологии то она лишь транслировала бихевиористов выстраиваясь в коммунистический строй Львом Семеновичем Выготским и продолжалась но трансформировались его учениками Александром Ромновичем Лурией и Алексеем Николаевичем Леонтьевым. Их теории полностью были снесены вместе с государством которое так и не смогло похвастаться новыми психологическими концепциями закрепившимися в мировой культуре.
Это не единственный пример когда интересные труды не были в достаточной степени растиражированы и два так называемых отцов психологии Вильгельма Вундта и Уильяма Джеймса, а также детского психолога Жана Фрица Пиаже остались лишь интересом специалистов и не были закреплены в фанатичном сознании как это произошло с последователями Фрейда и Юнга.
Вторая Мировая война в значительной степени изменила лицо психологии возродив поиск смысла индивидуального в трудах Виктора Франкла и Абрахама Маслоу с одной из популярнейших концепций выраженной в пирамиде потребностей. Мягкая психология сопутствовала и социальному психологу Эриху Фромму, лидеру гуманистической психологии Карлу Рэнсому Роджерсу, экзистенциальному психологу Ролло Рис Мэю и гештальт-терапевту Фредерику Перлзу, хотя работу последнего сложно назвать мягким подходом по отношению к анализанту.
Нельзя забывать и создаетеля телесно-ориентированной терапии Вильгельма Райха и его соратника по психологическому цэху и ученика Александра Лоуэна, использующего биоэнергетический анализ продолжающий идеи учителя.
В последние несколько десятков лет в психологию вторглась когнитивно-поведенческая психология в лице ее создателя Аарона Бека, эти идеи были подкреплены нейро-лингвистическим программированием в лице Джона Гриндера и Ричарда Бендлера, а также психолингвиста Ноама Хомского. В тоже время начали работу первооткрыватели усиленного психоанализа с использованием психотропных веществ такие как Станислав Гроф и Тимати Лири являющиеся родителями силиконовой долины и технократического общества.
Использование измененного сознания для программирования личности через когнитивно-поведенческую терапию с применением психолингвистики, является одним из современных методов используемых в психологической практике, но появление медицинских справочников разделило не только психологические подходы но и самих нуждающихся в аналитической помощи.
Основанием для написания данной работы является так называемый кластер “B” который как показала практика состоит из особенностей психики людей получивших травму привязанности в детско-родительских отношениях и именно на трудах ее исследователей создается данный проект.
Первым исследователям теории привязанности является Джон Боулби цитируемый практически всеми его последователями и сподвижниками. К ним относится детский психоаналитик и создатель арт терапевтической техники Дональд Вудс Винникотт, селф-психолог Хайнц Кохут, объединивший психоаналитический и юнгианский подход Натан Шварц-Салант, крупнейший современный психоаналитик Отто Кернберг и один из самых одаренных юнгианцев Эрих Нойманн.
Отдельным упоминанием на взгляд автора и сквозной линией в межличностных отношений является создатель концепции транзактного анализа Эрик Берн и его последователи Клод Штайнер и Томас Энтони Харрис, создатель межличностного треугольника Стивен Карпман, а также специалисты современного транзактного анализа Иан Стюарт и Вэнн Джойнс.
Самыми яркими вдохновителями оказались женские фигуры такие как независимый исследователь Алис Миллер, юнгианский аналитик Катрин Аспер, философ и психолог Лиз Бурбо, специалист по психологии личности Нэнси Мак-Вильямс, и ключевая фигура неофрейдизма Карен Хорни.
Кроме того автор выражает благодарность за вдохновение исследователю нарциссизма Сэму Вакнину, доктору биологических наук Сергею Вячеславовичу Савельеву, философу Герберту Маршаллу Маклюэну, футурологу Станиславу Герману Лему, зоопсихологу Конраду Захариасу Лоренцу, философам Бенедикту Спинозе, Шри Рамана Махарши и Джозефу Кэмпбеллу, а также своему терапевту и супервайзеру Галине Анатольевне Смирновой, адвайтисту Юрию Менячихину, последователю дзогчен Сергею Кулдину, психологу Петухову Валерию Викторовичу и биологу Дубынину Вячеславу Альбертовичу. Без работ этих и многих других не упомянутых исследователей этот проект не мог быть отражен в полной мере.
Отдельная благодарность компании Инстаграм и ее пользователям которые выставляют свою жизнь на показ и помогают исследователям проанализировать их детско-родительские травмы привязанности в созерцательном и коммуникационном процессе.