01\ История психологии и благодарности автора

Однако бихевиоризм претендует на науку результаты которой можно измерить, и именно на контроле поведения строятся так называемые сверхдержавы сменяющие друг друга. Бихевиоризм это система социального инжиниринга и она конечно подходит в качестве индивидуального наблюдения за объектом, но его действия детерминированы обществом и эта прекрасная концепция лишь делает попытку объяснения поведения организмов исходя из рефлексов и управления ими, но никак не соприкасается с индивидуальным развитием.